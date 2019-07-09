У Івано-Франківську відбувся показ благодійної вистави, в якій зіграв Нищук

В Івано-Франківській обласній філармонії імені Ірини Маланюк 8 липня відбувся показ благодійної моновистави “Момент кохання”, в якій зіграв народний артист України, міністр культури України Євген Нищук.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Режисер-постановник, автор сценографічної ідеї - народний артист України Тарас Жирко. Ідея проекту - Євгена Нищука. Кошти від вистави буде адресовано на лікування працівника Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею Михайла Шкорути”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначає Нищук, благодійність – одна з найбільших чеснот людства, і вистава має дуже особистісний характер.

“Це вистава-сповідь, присвячена збору коштів на реабілітацію працівника обласного краєзнавчого музею Михайла Шкорути, який втратив ногу. Зібрані нами кошти - це ще не вся сума, адже лікування дуже дороговартісне. Проте головне - це увага і солідарність з ним глядачів та команди, яка працювала над виставою”, - говорить Нищук.

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Моновистава “Момент кохання” створена за однойменним оповіданням Володимира Винниченка. Це сповідь, впродовж якої в’язень сумління згадує дивовижний епізод свого життя – зустріч із Панною. Герой на очах у глядача переживає всі етапи їх “моменту кохання”. Перехід кордону, покладений в основу сюжету, стає приводом і провокацією реконструкції минулого, акцентуючи увагу на можливості подолання внутрішніх кордонів і меж, в які поставлена особистість у сучасному суспільстві.