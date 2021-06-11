Боррель в ООН привітав ініціативу Кримської платформи та заявив про участь у саміті

Високий представник ЄС Жозеп Боррель привітав намір Президента України скликати у серпні саміт Кримської платформи та підтвердив свою участь у цьому заході разом із Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це Високий представник ЄС заявив у четвер під час відеоконференції в рамках Ради Безпеки ООН, яку було присвячено співробітництву між регіональними організаціями з підтримки міжнародного миру і безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відеозапис виступу оприлюднений на мультимедійному порталі ЄС.

«Я вітаю ініціативу Президента (України) Зеленського скликати саміт Кримської платформи, маю намір взяти в ньому участь разом із президентом (Європейської Ради) Мішелем, і сподіваюся, там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН», - сказав Високий представник ЄС.

Говорячи про важливість багатосторонніх зусиль у підтриманні миру і стабільності та про ключову ролі, яку у цьому покликана відігравати ООН, він зауважив, що світу потрібне глобальне співробітництво, основане на погоджених правилах. Альтернативою таким правилам, за його словами, є закон джунглів, де проблеми не вирішуються, і виникають нові – від нестачі вакцин до появи нових криз у сфері миру й безпеки.

«Щодо України - я жалкую, що ситуація в цій країні використовується як інструмент з політичними цілями тут, в Раді Безпеки. Щоб бути зрозумілим: шість років після того, як всі члени цієї Ради Безпеки одноголосно підтримали Мінські домовленості, дуже мало зроблено для їх імплементації. Росія є стороною конфлікту, і ми враховуємо це, щоб займати конструктивну позицію», - наголосив Боррель.

Конфлікт в Україні та політичну кризу в Білорусі він назвав найближчими до ЄС, як і ситуацію на Західних Балканах, де ЄС сприяє відновлення діалогу між Приштиною і Белградом та соціальному й економічному розвитку усього регіону.

Говорячи про глобальні явища у сфері безпеки, які потребують втручання Євросоюзу та термінових результатів, Боррель назвав конфлікт між Ізраїлем і Палестино, ситуацію у Сирії, Лівії, в країнах Сахель та Африканського Рогу, а також Іран і міжнародні зусилля навколо його ядерної програми.

«Європа не хоче геостратегічного змагання. Ми хочемо мирного, заможного та стабільного сусідства, вільного від так званих тривалих конфліктів та зон впливу», - додав Високий представник ЄС.

Як вже повідомлялося, раніше Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що візьме участь і представлятиме ЄС на Київському саміті Кримської платформи, який відбудеться за ініціативою України у серпні поточного року.