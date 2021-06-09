Глава МЗС Німеччини запевнив у підтримці «Кримської платформи»

Німеччина підтримує українську ініціативу з деокупації Криму «Кримська платформа» та проведення відповідного саміту у серпні у Києві.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив у середу міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час спільної пресконференції у Берліні з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

«Ми підтримуємо українську ініціативу створити «Кримську платформу». Це проєкт, який Дмитро Кулеба особисто просував і я також підтримував з самого початку. Це є хорошою можливістю підтримувати тему Криму і надалі на міжнародному порядку денному. І ми підтримуємо також проведення запланованого Україною саміту», - заявив він.

Маас запевнив, що Крим не зник з німецького порядку денного. За його словами, це також видно з того, як він, як голова Комітету міністрів Ради Європи, недавно ще раз назвав анексію Криму «такою, що суперечить міжнародному праву».

«І наша позиція з цього приводу не зміниться», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, «Кримська платформа» – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму та зрештою деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної «Кримської платформи» запланований на 23 серпня в Києві. Триває підготовча робота в цьому напрямі.