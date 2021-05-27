Британія сподівається на співпрацю з Україною у розробці «Кримської платформи»

Велика Британія сподівається на співпрацю з Україною в процесі розробки міжнародної «Кримської платформи», яка покликана сприяти деокупації півострова.

Про це повідомила парламентський заступник державного секретаря Великої Британії з питань європейського сусідства і Північної і Південної Америки Венді Мортон у Твіттері, передає Укрінформ.

"Сподіваємося на співпрацю з Україною в процесі розробки міжнародної "Кримської платформи" у відповідь на анексію Росією регіону. Мали добру розмову з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою про цю найважливішу галузь сьогодні. Велика Британія не визнає незаконну анексію Росії. Крим - це Україна", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, "Кримська платформа" - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Перший саміт "Кримської платформи" запланований на 23 серпня 2021 року.