Джапарова розповіла катарському міністру про підготовку саміту «Кримської платформи»

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова поінформувала державного міністра у закордонних справах Держави Катар Султана бін Саада Аль-Мрейхі про підготовку до інавгураційного саміту "Кримської платформи", окреслила її основні цілі та завдання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Ця ініціатива є інструментом, що дозволить Україні повернути тему тимчасової окупації Росією Криму на міжнародний порядок денний та відновити територіальну цілісність нашої держави», - зазначила Джапарова.

Співрозмовники під час телефонної розмови обмінялися думками з актуальних питань міжнародного життя, зокрема щодо агресії Російської Федерації проти України, мілітаризації РФ окупованого Криму і порушень прав кримськотатарського народу на Кримському півострові, стану імплементації декларації Аль-Ула, посередницької діяльності Держави Катар у врегулюванні регіональних конфліктів.

Державний міністр у закордонних справах Катару наголосив на підтримці його країною суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що Україна готова повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару й експортувати високоякісну аграрну продукцію.

Фото: mfa.gov.ua