Джапарова - про окупований Крим: Росія намагається демонструвати цукрово-пудрову дійсність

Крим, де проживають 2,5 мільйона українців, Росія перетворює на свою військову базу, і про розвиток півострова взагалі не йдеться. Натомість окупанти намагаються демонструвати там "цукрово-пудрову" дійсність.

Про це сказала перша заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова у програмі "5 вопросов на злобу дня" телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"В умовах окупації ні про який розвиток говорити не доводиться. Особливо, коли йдеться про Крим, який сьогодні, по суті, перетворився на військову базу з 2,5 млн наших громадян. Плюс близько пів мільйона тих, кого Росія вже ввезла після окупації з тим, аби змінити демографічний ландшафт півострова", - наголосила Джапарова.

Вона акцентувала, що головна зброя України в боротьбі з російською пропагандою у цій ситуації - постійне інформування і кримчан, і світової спільноти про реальну ситуацію на окупованому півострові.

"Нам намагаються демонструвати цукрово-пудрову дійсність, показуючи, наприклад, що активно будуються дороги. Так, вони будуються. Будуються об'єкти інфраструктури. Але чому? І тут потрібно дуже чесно відповісти самим собі. Це військові завдання. Дорога, яка поєднала Керч та Севастополь, - це військова дорога. Міст, який ми називаємо "протезом", що поєднав фізично Крим і РФ, мені здається, ймовірніше за все, був навіюванням сили і потужності РФ", - акцентувала Джапарова.

Заступниця міністра переконана, дуже важливо сьогодні пояснювати, для чого будуються об'єкти інфраструктури в Криму і для кого.

"Якщо когось на півострові радують дороги, я раджу звернути увагу, для чого вони будуються. Як Росія модернізує компоненти своєї військової присутності. Яка військова техніка завозиться до Криму. Який склад військових РФ там є. Як Росія використовує Крим для проєкції власних агресивних амбіцій, зокрема, в регіоні Близького Сходу і Північної Африки. Тут важливо мати критичне мислення", - підсумувала Джапарова.

Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

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Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.

Фото: МЗС