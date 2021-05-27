Джапарова: Плануємо заходи, які виведуть тему Криму у світі на вищий рівень

Головне завдання "Кримської платформи" - вивести тему Криму на вищий рівень уваги як в Україні, так і за її межами.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила у програмі "5 вопросов на злобу дня" телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"Ми плануємо цілу низку заходів, які повинні вивести тему Криму у світовому співтоваристві абсолютно на інший рівень звучання", - сказала Джапарова.

За її словами, це важливо не тільки тому, що Росія намагається легітимізувати свою присутність та розповісти українським громадянам в Криму, нібито вже весь світ "визнав" статус-кво півострова.

"Не тільки для того, щоб, по суті, розповісти ту правду, про яку не почуєш від таких людей і від офіційних представників окупаційних адміністрацій, а й тому, що дуже важливим є прикладний елемент - публічність", - наголосила дипломат.

Вона нагадала історію громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, який провів три роки у в'язниці за відеоролик про іслам, викладений на Ютубі задовго до окупації: "Коли він був звільнений, у нас з ним відбулася телефонна розмова. Він сказав: єдине, що його врятувало від тортур, це - публічність його історії. Ми розуміємо, що публічність, крім того, що має декларативний характер, рятує людей, які сьогодні сидять у в'язницях. Давайте будемо відвертими: будь-який злочинець мріє приховати свій злочин. Він мріє переконати, що цього злочину не було. І ось Росія мріє, аби про Крим ніхто не говорив".

Тому, за словами Джапарової, завдання України сьогодні сконцентроване на тому, аби про Крим знову говорили, аби шукати спосіб деокупації політико-дипломатичним шляхом.

Як відомо, “Кримська платформа” - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною, зокрема, з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації півострова та повернення його Україні.

Перший саміт “Кримської платформи” запланований на 23 серпня 2021 року.