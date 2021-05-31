Україна запросила Чорногорію на саміт «Кримської платформи»

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила лідерів Чорногорії на саміт «Кримської платформи» в серпні.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у себе в Твіттері.

"Поінформувала Любомира Мішуровича, статс-секретаря МЗС Чорногорії про Кримську платформу, повторно запросивши керівництво країни взяти участь у саміті 23 серпня", - пише Джапарова.

За її словами, вони також обговорили незаконну блокаду Керченської протоки, українських політв'язнів, яких утримує Росія, заборону Меджлісу і переслідування кримських татар.

Як повідомлялося, метою саміту «Кримської платформи», який відбудеться в серпні, є повернення проблеми окупації Криму в топ питань міжнародного порядку денного.