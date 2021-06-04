Еколог вважає малоймовірним опріснення морської води для окупованого Криму

Експерт-еколог "Крим SOS" Олексій Василюк вважає малоймовірною реалізацію російської ідеї щодо опріснення морської води для водозабезпечення окупованого Криму, адже такі проєкти є дуже дорогими.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"Думаю, навряд чи Росія знайде гроші на опріснення. Немає якогось очевидного рішення — де взяти воду, але я не думаю, що цим рішенням буде опріснення, оскільки це найдорожчий варіант з усіх", — сказав він.

Утім, за словами експерта, затяжні дощі, які йдуть цьогоріч від зими, допоможуть окупованому півострову хоча б частково заповнити порожні водосховища.

"Внутрішні водосховища в Криму (їх всього 14) майже всі дозволяють наповнення, хоча б частково, з осадку, з води, яка сходить з гір. Так, звичайно, вони наповняться. Для Криму це хороша новина — принаймні, для побутового постачання населення. Цього року окупаційній владі дуже сильно пощастило з дощами", — каже Василюк.

Читайте також: В окупованому Криму ще більше зміліли водосховища

Він нагадав, що на початок окупації в Криму були достатні запаси води, яка надходила на півострів з материкової України по Північно-Кримському каналу. Вона використовувалася переважно в сільському господарстві та промисловості.

Але з початком окупації з метою наповнення водосховищ для обслуговування російської військової техніки були перекинуті навіть русла деяких річок, і воду швидко викачали з ґрунтових горизонтів. Водночас чисельність населення за рахунок тих, хто приїхав з Росії, різко збільшилася, відповідне зростає і потреба у воді. Так і виник вододефіцит, пояснив Василюк.

"І в результаті виявилося, що тепер води немає. Але її немає не тому, що вона не надходить з материкової України, а тому, що для обслуговування колосальної кількості військової техніки викачували водні підземні горизонти. Це було зроблено абсолютно нераціонально", — підкреслив він.

Як повідомлялося, до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. На сьогодні запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел призводить до засолення кримського ґрунту.

З кінця серпня 2020 року графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також у Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає, що, згідно з міжнародним правом, Росія несе повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою.

Українська влада заявляє, що постачання води на півострів Північно-Кримським каналом поновиться тільки після деокупації Криму.