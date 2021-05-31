Росія заявляє, що проклала до окупованого Криму 32-кілометровий водогін

Міністерство оборони РФ заявляє, що для «безперебійного водопостачання» проклало водогін до тимчасово окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

«Збройні сили беруть участь у вирішенні загальносуспільних питань. Для безперебійного водопостачання населення Криму прокладено тимчасовий водогін загальною довжиною 32 км», - сказав Шойгу на колегії Міноборони РФ в понеділок.

За його словами, це нібито «дозволило зняти водну блокаду півострова до завершення будівництва магістрального водоводу».

Як повідомляє Інтерфакс, заступник голови російського Мінбуду Максим Єгоров заявив, що в комунальних мережах півострова втрати води сягають 65-70%.

Як повідомлялося, деякі українські ЗМІ 21 травня поширили заяву представника МЗС Росії про те, що відмова з боку України постачати воду в окупований Крим сприяє зростанню міжнародної напруженості і може призвести до гуманітарної катастрофи. 22 травня МЗС України заявило, що нестача води в Криму спричинена масованою мілітаризацією на півострові з боку Російської Федерації.

Як відомо, до 2014 року основним джерелом постачання води до Криму був Північно-Кримський канал із забором води з Каховського водосховища, спеціально побудованого в нижній течії річки Дніпро. Канал починається від Каховського водосховища, проходить через Перекопський перешийок, іде повз Джанкой і далі на південний схід, доходячи до околиць Керчі. Довжина - 402,6 км, довжина в межах Криму - 294 км.

Через Північно-Кримський канал забезпечувалося до 85% потреб Криму в прісній воді. З початком окупації півострова Росією в квітні 2014 року постачання води з Дніпра на Кримський півострів було перекрите.