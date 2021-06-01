У Курултаї не вірять, що труба від міноборони Росії дасть Криму воду

Попри заяви про нібито закінчення "водної блокади" в окупованому Криму, які лунають з Кремля, проблема з водопостачанням на півострові нікуди не зникла.

Про це розповів голова Центрвиборчкому Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля, передає Укрінформ із посиланням на телеканал "Дом".

"Розмови про те, що в Криму розв'язана проблема із забезпеченням водою - це все одно, що ось в Криму немає ніяких проблем. У Криму "розв'язані" проблеми з газом, з електрикою... Я так думаю, що, швидше за все, розв'язані проблеми безпосередньо у тих людей, які заявляють, що їх немає. А у простого народу, як були проблеми із водопостачанням - так і є", - зазначив Смедля.

Він додав, що цими проблемами ніхто не буде ними займатися, а будуть займатися "дерибаном" Криму.

Нагадаємо, міністерство оборони РФ заявило, що для "безперебійного водопостачання" проклало до тимчасово окупованого Криму водогін завдовжки 32 кілометри.

Як відомо, до 2014 року основним джерелом постачання води до Криму був Північно-Кримський канал із забором води з Каховського водосховища, спеціально побудованого в нижній течії річки Дніпро. Його довжина - 402,6 км, у межах Криму - 294 км.

Через Північно-Кримський канал забезпечувалося до 85% потреб Криму в прісній воді. З початком окупації півострова Росією у квітні 2014 року постачання води з Дніпра на Кримський півострів було перекрите.

Фото: RFE/RL