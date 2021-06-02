В окупованому Криму ще більше зміліли водосховища

Приплив води в кримські водосховища за минулий травень значно зменшився, що призвело до зниження сумарного запасу води на півострові.

Про це повідомляється в огляді Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, передає Укрінформ.

«Приплив води в водосховища природного стоку в травні значно зменшився і в млн куб. м становив: Білогірське - 2.83, Сімферопольське - 0.534, Щасливе - 0.718, Чорноріченське - 2.19», - йдеться в повідомленні.

За даними гідрометцентру, в результаті інтенсивного спрацювання запасів води, що залишилися, водосховищ природного стоку загальний сумарний запас води на початок літа становив 79.24 млн куб. м, що на 6.531 млн куб. м менше, ніж місяць тому і на 5.92 млн куб. м менше, ніж рік тому.

У відомстві зазначається, що через відсутність стокоутворюючих опадів після третьої за рахунком малосніжної зими в Криму повторюється минулорічна ситуація, коли на більшості селевих річок півострова спостерігається низький рівень води, а на «більшості селевих річок округів Алушти, Судака і Феодосії зберігається пересихання».

Так, у травні в басейнах річок випало опадів лише від 7 до 35% норми. Найзначніший недобір опадів відзначається в басейнах річок Кача, Бельбек, Чорна, Салгир.

Раніше Укрінформ повідомляв, що в окупованому Криму продовжують знижуватися запаси води в місцевих водоймах.

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. На сьогодні запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел призводить до засолення кримського ґрунту.

З кінця серпня 2020 року графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також у Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає, що, згідно з міжнародним правом, Росія несе повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою.

Позиція офіційного Києва - постачання води на півострів Північно-Кримським каналом відновляться тільки після деокупації Криму.