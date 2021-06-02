Українському політв'язню на суді РФ забороняли говорити кримськотатарською – Денісова
Про це Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова поінформувала у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«До мене звернувся адвокат українського політв’язня, кримського татарина Ленура Халілова, якого наразі судить Південний військовий окружний суд, що в Ростові-на-Дону, за нібито «участь в терористичній організації «Хізб ут-Тахрір», яку окупаційна влада вважає такою. Зокрема, головуючий суддя вкотре забороняв Ленуру Халілову звертатися, спілкуватися і висловлювати свою правову позицію, надавати свідчення й покази рідною кримськотатарською мовою за допомогою перекладача», - зазначила український омбудсман.
За її інформацією, на останньому судовому засіданні всі клопотання щодо надання перекладача Халілову було розцінено як «небажання висловитися на свій захист».
Але, згідно з чинним російським законодавством, а саме пунктом 6 частини 4 статті 47 Кримінально-процесуального кодексу РФ, обвинувачені мають право надавати покази та висловлюватися рідною мовою або мовою, якою вони володіють, уточнила Денісова.
«Тому, вищевказані дії суду є порушенням статті 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Відмова незаконно ув’язненим громадянам України - кримським татарам у наданні їм права при спілкуванні із судом скористатися перекладачем, наразі несе масовий і системний характер держави-окупанта», - написала омбудсман.
Вона висловила переконання, що цей метод використовується з метою позбавлення права на захист наших громадян, яких безпідставно утримують у в’язницях та незаконно судять.
«Невідкладно звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права громадянина України Ленура Халілова, а саме, забезпечити йому право на захист та іншим громадянам України, які його позбавлені»,- уточнила Уповноважений ВРУ з прав людини.
Окрім того, Денісова звернулася до Вищої кваліфікаційної колегії суддів РФ щодо притягнення до відповідальності суддів, які порушили закон, а також до генпрокурора РФ та голови Південного військового окружного суду з вимогою вжити заходів реагування з метою відновлення порушених прав Халілова та забезпечити у подальшому додержання процесуальних прав інших незаконно утримуваних українців.
«Країна-агресор продовжує грубо порушувати процесуальні права українських громадян, які незаконно звинувачуються окупаційною владою в скоєнні нібито «кримінальних злочинів», - зазначила Денісова.
Як повідомлялося, 10 червня 2019 року після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах були затримані 8 осіб: Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месут, Ленур Халілов, Риза Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов.
ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації Хізб ут-Тахрір.
Фото: Кримська солідарність