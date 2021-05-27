Україна повідомила про підозру раднику Шойгу за дії під час окупації Криму

Раднику міністра оборони Російської Федерації повідомлено про підозру за фактом блокування військової частини Військово-морських сил Збройних сил України під час окупації Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру генерал-полковнику Збройних сил РФ, який наразі обіймає посаду радника міністра оборони РФ, за фактами пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до вчинення державної зради, пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, у лютому-березні 2014 року підозрюваний здійснював командування Південним військовим округом ЗС РФ та організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України – одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, спроможних дати відсіч збройній агресії.

Окрім того, встановлено, що генерал-полковник ЗС РФ, погрожуючи застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї, підбурював офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ і управління берегової та територіальної оборони до вчинення державної зради - переходу на бік ворога під час збройного конфлікту.

Читайте також: Україна порушила справу через ввезення обладнання Siemens до окупованого Криму

Прокурори Офісу генпрокурора та слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів причетності представників влади та службових осіб ЗС РФ до розв’язання і ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно «судді», яка причетна до кримінального переслідування одного з проукраїнських активістів в Криму.

Фото: Getty Images