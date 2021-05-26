Окупація Криму: прокуратура змінила підозру двом ексдепутатам міськради Севастополя

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про зміну підозри двом колишнім депутатам Севастопольської міської ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

«За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри двом колишнім депутатам Севастопольської міської ради VI скликання за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)», - ідеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрювані, будучи громадянами України, спільно з іншими депутатами Севастопольської міської ради з метою приховання факту окупації півострова збройними силами РФ та легітимізації дій держави-окупанта, у березні 2014 року прийняли ряд постанов щодо проведення «загальнокримського референдуму», «незалежності АР Крим та міста Севастополя», «створення Республіки Крим» та прийняття міста Севастополя до складу РФ тощо.

«Після окупації півострова, підозрювані продовжили свою діяльність у незаконно створеному органі «Законодавчі збори міста Севастополя», забезпечуючи його функціонування. Надалі, у якості «депутатів» від неправомірно діючих в Криму політичних партій «Единая Россия» та «ЛДПР» балотувались під час незаконних виборів до зазначеного органу влади», - сказано в повідомленні.

Таким чином, підозрювані, надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України та перейшовши на бік ворога, сприяли становленню окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі у роботі незаконно створених органів влади на півострові, а також.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт стосовно «судді», яка причетна до кримінального переслідування одного з проукраїнських активістів в Криму.