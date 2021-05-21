Україна порушила справу через ввезення обладнання Siemens до окупованого Криму

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію Криму обладнання виробництва Siemens AG та Grundfos AG.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим.

“Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію АР Крим обладнання для функціонування водних споруд виробництва європейських компаній Siemens AG та Grundfos AG (за ч.1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України)”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, вказані протиправні дії були вчинені з використанням суб’єктів господарювання РФ та в обхід санкційних заборон Європейського Союзу.

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Як повідомляв Укрінформ, експерти Асоціації реінтеграції Криму звернулися з офіційним листом до головної штаб-квартири Siemens у Мюнхені, в австрійську компанію Siemens, до її дочірнього підприємства в Києві і філії Siemens у Москві, в якому було зазначено про використання російською окупаційною адміністрацією в Криму обладнання Siemens, яке встановлене і обслуговується європейськими структурами, що суперечить санкціям Євросоюзу.

У 2015 і 2016 роках компанія Siemens експортувала сім газових турбін до Росії, але пізніше з'ясувалося, що їх було встановлено в окупованому РФ Криму, на який поширюються санкції від Європейського Союзу. ЄС ввів їх після окупації Криму у 2014 році.