Вилучили техніку та книги: окупанти у Криму обшукали будинок активіста

У тимчасово окупованому Криму пройшов обшук у будинку кримськотатарського активіста і батька сімох дітей Мусліма Зеврієва.

Про це повідомляє у Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"У селищі міського типу Радянське у Криму співробітники Центру з протидії екстремізму провели обшук у кримськотатарського активіста Мусліма Зеврієва в рамках статті 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної організації")", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеврієва, обшук почався об 11 годині, "силовики" спочатку обстежили "времянку", де знаходиться його майстерня з ремонту комп'ютерів, звідки була вилучена вся техніка, в тому числі флеш-накопичувачі. Потім обшук проходив у гаражі і в самому будинку.

У активіста були конфісковані домашній комп'ютер, телефон, три флешки, книги, зошит з арабської мови та щоденник.

У слідчих заходах "силовиків" брали участь двоє "понятих", одягнених у козацьку форму.

Читайте також: Українця Яцкіна засудили до 11 років колонії суворого режиму в окупованому Криму

Муслім Зеврієв - батько сімох дітей, є інвалідом 3-ї групи. Чоловік займається ремонтом комп'ютерів і настроюванням тюнерів. Крім цього, він навчає охочих Корану, проводить релігійні обряди (молебні і обряди похорону).

Активіст був учасником серії одиночних пікетів у 2017 році проти поліцейського свавілля і переслідування кримських татар, за що був затриманий співробітниками "поліції".

Фото: Кримська солідарність/facebook