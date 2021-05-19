Кулеба обговорив з прем’єркою Естонії протидію агресії РФ та саміт Кримської платформи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас ключову увагу під час зустрічі приділили протидії російській агресії та саміту Кримської платформи.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба повідомив у Твіттері.

«Ключовими темами нашої зустрічі в Києві з Прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас є протидія України російській агресії, що триває, майбутній саміт Кримської платформи, способи зміцнення партнерства між Україною та Естонією, стимулювання торгівлі та економічної співпраці», - написав міністр.

Ключовими темами нашої зустрічі в Києві з Прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас є протидія України російській агресії, що триває, майбутній саміт Кримської платформи, способи зміцнення партнерства між Україною та Естонією, стимулювання торгівлі та економічної співпраці. pic.twitter.com/JRyd4pWn31 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2021

Читайте також: Естонія допоможе відновити ліси Луганщини після пожеж

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас здійснює триденний робочий візит в Україну. 18 травня Каллас та посол Естонії в Україні Каймо Кууск відвідали район проведення ООС.