Естонія допоможе відновити ліси Луганщини після пожеж

Естонія допоможе відновити ліси Луганщини після пожеж

Укрінформ
Естонія має намір придбати близько 70 тис. саджанців для відновлення лісів Луганщини після пожеж.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як ідеться в повідомленні, Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков відвідали Луганщину.

На КПВВ «Станиця Луганська» Каллас оголосила про наміри Естонії допомогти Луганській області у реновації лісів після пожеж.

Зокрема йдеться про фінансування на придбання близько 70 тис. саджанців.

«Символічно під час перебування на КПВВ «Станиця Луганська» Каллас, Резніков та голова Луганської ОДА-ВЦА Сергій Гайдай висадили три саджанці ялівця», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас перебуває з триденним візитом в Україні.

Фото: minre.gov.ua/

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