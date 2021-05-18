Естонія допоможе відновити ліси Луганщини після пожеж
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Як ідеться в повідомленні, Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков відвідали Луганщину.
На КПВВ «Станиця Луганська» Каллас оголосила про наміри Естонії допомогти Луганській області у реновації лісів після пожеж.
Зокрема йдеться про фінансування на придбання близько 70 тис. саджанців.
«Символічно під час перебування на КПВВ «Станиця Луганська» Каллас, Резніков та голова Луганської ОДА-ВЦА Сергій Гайдай висадили три саджанці ялівця», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас перебуває з триденним візитом в Україні.
Фото: minre.gov.ua/