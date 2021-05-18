Естонія допоможе відновити ліси Луганщини після пожеж

Естонія має намір придбати близько 70 тис. саджанців для відновлення лісів Луганщини після пожеж.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як ідеться в повідомленні, Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков відвідали Луганщину.

На КПВВ «Станиця Луганська» Каллас оголосила про наміри Естонії допомогти Луганській області у реновації лісів після пожеж.

Зокрема йдеться про фінансування на придбання близько 70 тис. саджанців.

«Символічно під час перебування на КПВВ «Станиця Луганська» Каллас, Резніков та голова Луганської ОДА-ВЦА Сергій Гайдай висадили три саджанці ялівця», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас перебуває з триденним візитом в Україні.

Фото: minre.gov.ua/