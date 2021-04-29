Рівненщина – у лідерах з озеленення України

Майже третину мільйона дерев висадили під час проєкту «Greening Рlanet» у Рівненській області, другій серед регіонів з озеленення України.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«У рамках масштабного екологічного проєкту «Greening Рlanet» у Рівненській області висадили близько 300 тисяч кленів, сакур, катальп, бузку, лип та фруктових дерев – всього 184 різновиди», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що естафету з озеленення Рівненщина передала Донецькій та Луганській областям - там ростимуть 50 тисяч саджанців з Рівненської області.

Зокрема, рівненська делегація висадила дерева біля Желаннівської школи у Донецькій області та на узбережжі озера Чистого в Сєвєродонецьку, що на Луганщині.

Як повідомляло агентство, за одну добу в рамках проєкту «Greening Рlanet» у 110 країнах світу висадили понад 5,5 мільйона дерев, більшість з яких було висаджено в Україні, а саме 4 124 590.

Читайте також: Україна встановила світовий рекорд з озеленення планети

Це – світовий рекорд з озеленення планети. До прикладу, минулого року в Україні висадили 1 831 333 дерев.

Фото: https://www.rv.gov.ua/