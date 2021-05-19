Прем’єр Естонії: Безпека України – це безпека Європи

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас переконана, що безпека України – це безпека Європи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

“18 травня прем’єр-міністр Естонської Республіки Квя Каллас, Надзвичайний та Повноважний посол Естонії в Україні Каймо Кууск відвідали район проведення ООС. В ході поїздки на Луганщину вони ознайомилися з роботою та інфраструктурою КПВВ "Станиця Луганська", який планується модернізувати", - йдеться у повідомленні.

Під час брифінгу Каллас наголосила, що Естонія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в контексті тривалої збройної агресії РФ.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас відвідала Луганщину / Фото: mil.gov.ua

"Ми всі партнери і друзі України, і маємо покласти край бойовим діям. Разом з міжнародними партнерами ми працювали для того, щоб зробити конкретні кроки і захистити Україну. Росія має знати ціну і наслідки своєї агресії. Сьогодні я присутня тут, щоб сказати: ми стоїмо поруч з вами. Сім років після початку агресії і стільки, скільки в цьому буде потреба, ми будемо допомагати. Безпека України – це безпека Європи. Я вражена, на якому рівні ви готові захищати своїх громадян і про них піклуватися", – зазначила прем’єр-міністр Естонії.

Вона поінформувала представників ЗМІ, що Естонія підтримує декілька проєктів, спрямованих на підвищення добробуту школярів і забезпечення рівних можливостей у сфері освіти на території Донецької та Луганської областей. Це зокрема, забезпечення інтернетом двох сіл і надання гуманітарної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Також іноземна делегація оглянула інфраструктуру КПВВ "Щастя" та ознайомилась з роботою та можливостями ЦНАП.

Заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов в ході брифінгу ознайомив делегацію Естонської Республіки з безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Від імені командувача операції Об’єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов вручив прем’єр-міністру Естонської Республіки пам'ятку із символікою операції ООС.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас здійснює триденний робочий візит в Україну.