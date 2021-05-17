Естонія щороку допомагає Україні на 1,4 мільйона євро — Шмигаль

Естонія щороку надає Україні допомогу в сумі понад 1,4 млн євро.

Про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного з Прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна цінує не лише потужну політичну підтримку Естонії, а й практичну допомогу, яка надається Україні щорічно в сумі понад 1,4 млн євро”, - зазначив глава уряду.

Він також поінформував, що цього року Естонія підтримує гуманітарні проєкти в Україні на суму понад 500 тис. євро. Ця допомога буде спрямована на підтримку передусім соціально незахищених категорій громадян, дітей і внутрішньо переміщених осіб на сході України.

Шмигаль також запевнив, що інтереси України та Естонії збігаються з усіх базових тем і напрямів взаємодії та подякував за підтримку естонськими партнерами територіальної цілісності й незалежності Української держави.

“Ми вважаємо Естонію надійним партнером і добрим другом, наші інтереси збігаються з усіх базових тем і напрямів взаємодії, це надихає і створює нові можливості для синергії між нашими країнами”, - сказав Шмигаль.

Водночас він зауважив, що запланована на вівторок поїздка Прем’єр-міністра Естонії на схід України дасть змогу ознайомитися з безпековою ситуацією на Донбасі та на власні очі переконатися в триваючій російській агресії.

Шмигаль зауважив, що обговорив з естонською колегою питання активізацію торгівельно-економічного співробітництва, і у цій сфері є величезний потенціал.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас зазначила, что її країна всебічно підтримує територіальну цілісність і євроатлантичну інтеграцію України, закликаючи до продовження реформ.

«З часу мого минулого відвідання в Україні відбулося дуже багато змін на краще. Вам вдається реалізувати непрості реформи в умовах реального збройного конфлікту, який інспірується і чиниться з боку РФ», - сказала Каллас.

Вона підкреслила, що «Крим – це Україна», і Естонія разом з українськими колегами продовжуватиме роботу щодо деокупації півострова.

Крім того, додав він, з Прем’єр-міністром Естонії обговорено перебіг реалізації реформ в Україні, зокрема антикорупційної та судоустрою.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас перебуває з триденним візитом в Україні.