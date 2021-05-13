До Білорусі не пустили віцеспікера парламенту Естонії - він був у «чорному списку»

Віцеспікер Рійгікогу (естонський парламент), президент Союзу волейболу Естонії Ханно Певкур не зміг вилетіти до Мінська, щоб підтримати жіночу збірну країни в кваліфікації чемпіонату Європи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«У мене було запрошення від Федерації волейболу Білорусі... Я прийшов в аеропорт, але зареєструватися на рейс не зміг. Вивчивши мій паспорт, на реєстрації мені сказали, що посадити на літак мене не можуть, оскільки, за даними прикордонної охорони Білорусі, моє прізвище знаходиться в списку тих, кому заборонений в'їзд до країни», - сказав Певкур.

За його словами, він показав наявне у нього запрошення, про наявність якого поінформували і білоруських прикордонників, але нічого не змінилося. «Після цього я зв'язався з білоруської федерацією. Через якийсь час вони мені повідомили, що вирішили цей інцидент, але для вильоту до Мінська було вже занадто пізно, оскільки реєстрація на рейс уже завершилася», - зазначив віцеспікер парламенту.

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У нього немає відповіді на питання, коли і хто його вніс до чорного списку. «Офіційної інформації у мене немає, але, швидше за все, причиною є те, що я є віцеспікером парламенту. Найнеприємніше - що я про це нічого не знав. Повідом мені про це заздалегідь, я б міг почати займатися цим питанням. А так я не міг навіть подумати про те, що як президент Союзу волейболу я не можу летіти в Білорусь», - резюмував Певкур.

У Мінську проходить кваліфікація чемпіонату Європи серед команд групи А, до якої входять жіночі збірні Білорусі, Естонії та Швейцарії.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорсткі репресії, вдаючись до масових арештів. У місцях несвободи перебувають 360 політв'язнів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: ERR