У Білорусі за квітень засудили майже сотню протестувальників

Влада Білорусі протягом квітня продовжувала активно застосовувати кримінальне переслідування громадян за політичними мотивами.

Про це повідомляє Правозахисний центр «Вясна», передає Укрінформ.

Протягом квітня судами було ухвалено вироки стосовно не менше 98 осіб за політично вмотивованими кримінальними справами.

«Моніторинг судових процесів, що проводиться волонтерами та юристами ПЦ «Вясна», засвідчив численні порушення принципів справедливого судового розгляду і процесуальних прав і гарантій обвинувачених», - ідеться в повідомленні.

За даними правозахисників, загалом за квітень було затримано 304 особи за участь у протестах та використання біло-червоно-білої символіки (з них у Мінську 253). Ухвалено понад 210 судових постанов: у 131 випадку накладено адміністративний арешт, у 68 - штраф.

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Крім того, повідомляється, що в місцях несвободи перебувають 360 політв'язнів.

Як додали в ПЦ «Вясна», за інформацією генеральної прокуратури Білорусі, за період від серпня 2020 року було відкрито понад три тисячі кримінальних справ за порушення порядку проведення масових заходів і акцій протесту.

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Як відомо, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: TUT.BY