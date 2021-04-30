У МЗС Білорусі визнали надмірність дій силовиків на протестах

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей визнав, що дії влади під час протестів були надмірними стосовно протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це білоруський міністр заявив в інтерв'ю Euronews.

При цьому урядовець зазначив, що це була "адекватна реакція" на акції протесту.

"Була спроба державного перевороту. Тому дії правоохоронних органів та органів влади були абсолютно адекватними та необхідними", - заявив Макей.

За його словами, "на карту була поставлена доля країни".

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"І якщо в цій ситуації поставити долю країни на одну чашу терезів, а на іншу чашу терезів права людини, я переконаний, що керівництво будь-якої країни обрало б збереження незалежності, державності та суверенітету своєї країни", - додав міністр.

Він констатував, що європейські країни та влада Білорусі мають різні погляди на ситуацію, що склалася в країні з серпня 2020 року.

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Як повідомляло агентство, Україна та ще шість країн долучилися до рішення Ради ЄС розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх. Легітимність режиму Лукашенко не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.