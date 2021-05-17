Шмигаль сьогодні зустрінеться з прем’єркою Естонії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 17 травня, проведе зустріч із прем’єр-міністеркою Естонської Республіки Каєю Каллас.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Під час зустрічі Денис Шмигаль і Кая Каллас обговорять питання міжурядової співпраці, боротьби з пандемією COVID-19, російської агресії проти України, перспективи України щодо членства в ЄС та НАТО, питання торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва», - йдеться у повідомленні.

Після зустрічі запланований спільний онлайн-брифінг глав урядів.

Як повідомлялося, прем'єрка Естонії Кая Каллас 17 травня відвідає Україну з робочим візитом.

Фото: kallaskaja / Facebook