Справа Джемілєва: адвокат припускає, що «суд» у Криму винесе вирок влітку

Адвокат Микола Полозов припустив, що рішення кримського «суду» з обвинувальним вироком стосовно лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва буде ухвалено влітку 2021 року.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Прямий», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що влітку вони ухвалять вирок. Зрозуміло, що вони ухвалять обвинувальний вирок, у нас пройдуть всі апеляції і касації, але потім ми звернемося до Європейського суду, і там вже розберуться, чи була «справа» і чи винен Мустафа Джемілєв», - повідомив Полозов.

За його словами, сторона обвинувачення дев'ять місяців надавала докази, було переглянуто 15 годин відео, сотні фотографій і письмових матеріалів.

«Зараз право надання доказів перейшло до сторони захисту. У нас теж є свідки і докази, ми не ведемо цю справу, як-небудь, у нас немає такого - вони ухвалять вирок і добре. Ні, дуже докладно і добротно розбираємо цю справу», - розповів адвокат.

За його словами, процес проти Джемілєва має виключно політичний характер, оскільки його ключове завдання - ухвалити вирок з метою подальшої дискредитації лідера кримських татар, щоб під час чергового його виступу в ПАРЄ або ООН у Росії був вирок «суду» про те, що він нібито злочинець.

Як вважає Полозов, було кілька приводів, щоб закрити «справу Джемілєва».

«По-перше, її фабрикували дуже недбало, накидали з різних справ, що не стосуються нашої, якісь матеріали. Тих свідків, які говорили на користь Джемілєва, не брали у свідки.

«Було відчуття, що завдання - просто накидати матеріали, суд проштампує і буде вирок. Але ми предметно, досконально, на молекули розбираємо цю справу і вона в цьому суді абсолютно розвалюється. Це розуміє прокурор, це розуміє суддя ... Але все одно вони продовжують цей суд, тому що стоїть надзавдання за будь-яку ціну ухвалити вирок, яким би необґрунтованим і незаконним він не був», - сказав адвокат.

Захист, своєю чергою, наголосив він, бачить у цьому процесі завдання - зібрати максимальну інформацію про тих, хто фабрикує і фальсифікує справи окупаційних судів проти кримських татар.

«Адже йдеться не лише про Джемілєва. Це десятки кримських татар, які зазнають утисків. І в цій справі ми зіткнулися з очевидними фактами фальсифікації, коли, наприклад, слідчий в обвинувальному висновку від себе дописує деякі фрази», - зазначив Полозов.

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму висунуто обвинувачення в «перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому в Росію не дозволений, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК Росії); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».