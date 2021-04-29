«Суд» в Армянську відмовив у клопотанні про припинення переслідування Джемілєва

Армянський міський "суд" знову відмовив в клопотанні адвоката Миколи Полозова про припинення кримінального переслідування лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва за звинуваченням у недбалому зберіганні зброї, термін якого закінчився в травні 2015 року.

Про це в Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов, передає Укрінформ.

"Сторона захисту заявила клопотання про припинення кримінального переслідування Мустафи Джемілєва за звинуваченням у недбалому зберіганні зброї", — повідомив Полозов.

Адвокат аргументував своє клопотання тим, що термін давності події закінчився ще в травні 2015 року, але слідство відмовилося припиняти кримінальне переслідування в цій частині.

"Суд" відмовив в даному клопотанні, пояснивши тим, що з цього приводу необхідно почути думку самого підсудного. У зв'язку з цим адвокат заявив: "Як в умовах заочного судового процесу (без участі підсудного, якому заборонений в'їзд до Криму) можна почути його думку?". "Суд", за словами Полозова, не зміг дати відповідь на це питання.

За даними адвоката, під час минулого засідання по "справі Джемілєва" захисту в цілому відмовили в п'яти з шести заявлених клопотань.

Зокрема, адвокат клопотав про виклик до "суду" в якості свідків осіб, які були зображені на досліджених раніше відео, а саме - Ахтема Чийгоза, Рефата Чубарова, Ленура Іслямова, Михайла Шеремета та Сергія Абісова.

"У задоволенні клопотань захисту про виклик всіх зазначених свідків крім ексміністра МВС РК Сергія Абісова суд відмовив, оскільки не зміг встановити чи є особи зображені на відео і фото тими особами, яких захист планує викликати в суд", - повідомив Полозов.

При цьому в клопотанні про проведення фотопортретної експертизи для встановлення осіб учасників подій суд також відмовив.

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму пред'явлено звинувачення в «перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд яким до Росії не дозволений, скоєному групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК України); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, яке створило умови для його використання іншою особою, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК України); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».