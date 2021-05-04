Джемілєв: Російські туристи часто їдуть у Крим зі своїми продуктами

Росія заганяє у Крим своїх туристів, пропонуючи знижки на квитки, щоб продемонструвати, що з туризмом там усе гаразд, але багато людей приїжджають відпочивати навіть зі своїми продуктами.

Про це в бліцінтерв'ю Obozrevatel розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

"Ситуація у Криму зараз не дуже підходить для туристів. Перш за все, дискомфорт через брак води. Вони весь час скаржаться на брак води, але водночас заявляють про 5-6 мільйонів туристів, які приїдуть. Чим вони їх поїтимуть - не зрозуміло. Чомусь Росія весь час заганяє туди своїх туристів, пропонують знижки на квитки тощо. Їм потрібна ця показуха, щоб продемонструвати, що нібито з туризмом у Криму все в порядку. Але що стосується контингенту туристів, то багато хто приїжджає зі своїми продуктами", - сказав Джемілєв.

Він вважає, що в цьому сезоні може бути приблизно така ж ситуація, що і в минулому, але Росія все одно говоритиме про "наплив туристів" - як за радянської влади.

Джемілєв додав, що в РФ знову заговорили про видобуток води в Криму: ймовірно, просто жителям час від часу треба подавати якусь надію.

Але, вважає лідер кримськотатарського народу, росіяни самі збільшують проблему з водою в Криму. Ведеться будівництво для нових переселенців із Росії. "За нашими оцінками, вони привезли вже близько півмільйона людей. На викрадену територію вони заганяють своїх жителів. Ось така ця держава. (...) Максимальна ціна, яку має заплатити Путін за воду - це звільнення Криму. Більше нічого", - підсумував Джемілєв.

При цьому, за його словами, для місцевого населення в Криму достатньо води, але її нераціонально використовують. Крім того, дуже багато води споживають військові бази.

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму й далі знижуються запаси води у місцевих водоймах.

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. Наразі запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел призводить до засолення кримського ґрунту.

Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, підкреслюючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.