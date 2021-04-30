Дефіцит води в окупованому Криму буде посилюватися – експерт

Ситуація з дефіцитом води на окупованому Кримському півострові надалі буде тільки погіршуватися.

Про це у програмі "На самом деле: Крым" в ефірі телеканалу "Дом" заявив учений секретар Інституту геологічних наук НАН України Руслан Гаврилюк.

"Яку картину ми зараз бачимо в Криму? Перекритий Північно-Кримський канал, це означає, що мінімізувалося зрошення - воно, по суті, зупинилося. Зупинка зрошення означає зупинку інфільтраційного живлення, яке поповнює запаси ґрунтових вод. Зупинка зрошення - це зменшення випаровування цих вод у процесі зрошення. Це все призводить до зменшення атмосферних опадів", - розповів експерт.

Він навів дані останніх наукових досліджень атмосферних опадів у Криму, які українські вчені провели до окупації півострова. Результати показують, що за ізотопним складом атмосферні опади Криму формуються саме на території півострова.

"Це не атмосферні опади, принесені, скажімо, з Атлантики або зі Скандинавії. Це атмосферні опади, які формуються на території шляхом того ж зрошення і втрат води при зрошенні. Ми говоримо, що це втрати води, але ці втрати приводили до утворення вологи в атмосфері й потім вони випадали у вигляді дощів. Ці втрати призводили до поповнення запасів ґрунтових вод", - пояснив Гаврилюк.

За його словами, Крим буде все більше відчувати дефіцит води: "Цей дефіцит буде збільшуватися. Це те, що можуть сказати вам вчені, зокрема і геологи. І те, що ми зараз маємо в Криму - пересохлі водоймища, ця ситуація буде далі тільки поглиблюватися".

Експерт додав, що на якомусь етапі можливо певне пом'якшення ситуації, пов'язане з багаторічними змінами кліматичних коливань, але в цілому ситуація буде ставати дедалі гіршою.

"І далеко ходити не потрібно, можна подивитися навіть на те, що у нас відбувається в південній частині України. Припустімо, в Одеській області з Куяльницьким або Тилігульським лиманами. Вони обміліли і зараз вони пов'язані з Чорним морем для того, щоб наповнитися водою. А в Криму ситуація ще гірша, тому що це ще південніше, там ще більш жорсткий теплий клімат", — резюмував експерт.

Як повідомлялося, ситуація з водопостачанням у Криму залишається критичною. Через це окупаційна "влада" має намір витратити 70 млн руб. на пошук прісної води в Азовському морі. Водночас експерти зазначають, що ідея видобутку прісної води під Азовським морем для забезпечення нею півострова - неможлива через низку причин.