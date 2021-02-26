КримSOS заявляє про збої у додатку «Дій вдома» на окупованому півострові

Співкоординатор громадської організації КримSOS Ольга Куришко вважає, що влада України реалізує багато хороших ініціатив з метою реінтеграції кримчан з тимчасово окупованої території, проте алгоритм виконання цих ініціатив не завжди продуманий.

Про це Ольга Куришко розповіла під час телемарафону до Дня опору окупації Криму, передає кореспондент Укрінформу.

"Наприклад додаток "Дій вдома" не завжди можливо встановити на телефон, оскільки в Криму немає українського оператора мобільного зв'язку. До того ж, Інтернет не завжди є на КПВВ, і ми знаємо, що прикордонники на свій ризик виходять за межі КПВВ і шукають Інтернет", - зазначила Куришко.

Досить проблематичним, за її словами, залишається і питання експрес-тестування на коронавірус на адмінкордоні з Кримом.

Так, активістка розповіла про несподіване припинення тестування на КПВВ "Каланчак".

"Якщо в постанові закладені якісь ініціативи, то повинні бути продумані і механізми їх здійснення. Повинні бути гроші на підвезення медпрацівників і окремо повинні бути передбачені медпрацівники, які працюють на КПВВ", - вважає співкоординатор КримSOS.

Крім того, вона зауважила, що за сім років окупації Криму там повністю змінено програму освіти - в школах не викладаються українська мова, історія України та українська література, проте ці предмети досі залишаються на іспитах і кримчани змушені здавати їх без підготовки.

"Це нові виклики, які повинні вирішувати, в тому числі, в Міністерстві освіти України, щоб найбільше число людей залучить в освітньому процесі", - вважає Куришко.

За її словами, топовими питаннями, з якими кримчани звертаються в громадську організацію, є перетин адмінмежі та отримання українських документів.

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"У нас, як у громадської організації, є можливість безпосереднього спілкування з людьми, у нас є "гаряча" лінія і пряме консультування. За останній час топовими питаннями залишаються перетин адмінкордону, отримання паспортних послуг, отримання вже замовлених раніше документів", - розповіла активістка.

Вона додала, що за минулий рік на материковій Україні було встановлено 1700 фактів народження дітей в Криму, тоді як у 2019 році цих фактів було удвічі більше.

"Це означає, що люди не мають можливості звернутися за цією послугою. В цілому лише 13,5 відсотків кримчан з початку окупації Криму змогли отримати українські свідоцтва про народження дітей", - підкреслила Куришко.

Фото: КримSOS