Діаспора закликає Канаду посилити тиск на Росію через окупацію Криму

Міжнародній спільноті варто розширити санкції проти Росії, аби примусити її припинити окупацію Криму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Конгресу українців Канади з нагоди Дня спротиву російській окупації Криму.

“Міжнародна спільнота та усі цивілізовані народи підтримують суверенітет й територіальну цілісність України. Ми закликаємо Канаду та партнерів посилити тиск на Росію, аби вона вивела свої війська із українського Криму”, - зазначили у Конгресі.

В українській організації “ще раз підтвердили відданість справедливій та праведній справі українського народу із захисту своєї незалежності та зусиль зі звільнення Криму від іноземної окупації”.

“Кілька днів тому КУК провів брифінг для канадського уряду, закликавши до запровадження санкцій проти російських та окупаційних посадовців, відповідальних за грубі порушення прав людини громадян України”, - розповіли в Конгресі українців Канади.

Як відомо, 26 лютого в Україні відзначається День спротиву окупації Автономної Республіки Крим.

Фото: КУК