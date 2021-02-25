Українців закликати протидіяти російській агресії флешмобом #StopRussianBrutality

Громадська організація «Promote Ukraine» в Бельгії разом з Центром громадських свобод в Україні в рамках кампанії протидії російській агресії #StopRussianBrutality закликає всіх українців взяти участь в однойменному флешмобі.

Дати старт флешмобу #StopRussianBrutality заплановано 26 лютого, повідомили Укрінформу його організатори.

Як зазначається, кампанія має привернути увагу до проблеми агресії Росії проти України, анексії Криму та війни на Донбасі, а також звільнення політичних в’язнів.

Про акцію активісти повідомили 2450 високопосадовців і політиків усієї Європи та ряд незалежних видань.

Зокрема, згідно з інформацією «Promote Ukraine», до кампанії мають долучитися депутати Європарламенту Міхаель Галер (Німеччина, фракція Європейської народної партії), Віола фон Крамон-Таубадель (Німеччина, фракція “зелених”), польський євродепутат від соціал-демократів Роберт Бедронь, українські депутати Софія Федина, Михайло Бондар і Микола Величкович (фракція “Європейської Солідарності”), Марія Мезенцева (фракція “Слуга народу”), Наталія Піпа та Андрій Осадчук (фракція “Голос”), колишній політв’язень, заступник голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко, відомий український журналіст Віталій Портников, політтехнолог Тарас Березовець та інші політики та громадські діячі.

Для участі у флешмобі необхідно завантажити листівку тут, опублікувати фото з нею у соцмережах (Twitter, Facebook, Instagram) та в тексті посту написати про агресію Росії й закликати прикладати більше зусиль для поверенення Україні незаконно окупованих територій Криму та Донбасу.

Зазначається, що флешмоб триватиме до 16 березня 2021 року.

Фото: Promote Ukraine