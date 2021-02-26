Стартувала міжнародна кампанія про окупацію Криму CRIME(A)

Міністерство закордонних справ і закордонні дипломатичні установи України долучилися до міжнародної громадської ініціативи щодо деокупації Криму “CRIME(A)”.

Вона стартувала 26 лютого, в День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Українські дипломати щоденно тримають Крим у фокусі міжнародної уваги. Тому ми без вагань долучилися до цієї важливої ініціативи. На моє переконання, вона дозволить розповісти світові про злочини Росії у новий, нестандартний, але доступний спосіб. Причому не лише дипломатам та урядам, а так, щоб це обговорювали громадяни інших країн. Це важливо, бо злочинні дії Росії становлять загрозу не лише для нас, а і для інших держав та їхніх громадян”, - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як зазначається, громадські організації об’єдналися, щоб привернути увагу людей у всьому світі до злочинів Росії в окупованому Криму, та опублікували маніфест “Про злочини Росії в Криму”.

“Допоки з українського півострова не піде останній російський солдат, світова спільнота має розуміти: окупація Криму - це злочин Росії. Злочин, про який не можна мовчати та який не може залишитися безкарним”, - йдеться у маніфесті.

Повідомляється, що долучитись до ініціативи можуть люди, організації та компанії по всьому світу, інформація на її сайті доступна як українською, так і англійською мовами.

Ініціаторами креативної ідеї та розробником візуальної айдентики проєкту є креативне агентство Banda, внесок агентства, як і інших партнерів проєкту, здійснювався на безоплатній основі.

Партнери проєкту - Міністерство закордонних справ України, Український інститут, Меджліс кримськотатарського народу, Кримська правозахисна група, Крим SOS, ZMINA, Медійна ініціатива за права людини.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.