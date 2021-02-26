Саміт Кримської платформи ухвалить хартію про невизнання окупації - Джапарова

На інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня буде ухвалено великий політичний документ - Кримська хартія, яка зафіксує політику невизнання тимчасової окупації Криму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у ході телемарафону до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Вона зазначила, що стратегічною метою Кримської платформи є деокупація Криму, а тактика досягнення цієї мети полягає в утриманні цієї теми на міжнародному та внутрішньому порядку денному.

Джапарова нагадала, що діяльність Кримської платформи буде запущено на інавгураційному саміті 23 серпня, на який Президент України запрошує лідерів багатьох країн.

"На саміті буде прийматися великий документ політичного характеру - Кримська хартія, яка фактично зафіксує політику невизнання, політику тиску, політику засудження злочинів Російської Федерації і буде теж фактично кодифікацією такої політики невизнання", - сказала Джапарова.

Вона додала, що після інавгураційного саміту Україна продовжить роботу із просування цієї ініціативи на різних рівнях, у тому числі в міжанродних організаціях.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік в Києві.

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.