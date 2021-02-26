Росія утримує понад 100 політв'язнів з Криму - Зеленський

Російська Федерація утримує наразі понад 100 політичних в'язнів з окупованого нею Кримського півострова. Регіон активно мілітаризується, права українців і кримських татар постійно порушуються.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нашу пам'ять анексувати нікому не вдасться. Пам'ять про те, що Крим залишається окупованим, що гарантіями безпеки та міжнародним правом брутально витерли черевики, що відбувається активна мілітаризація регіону, що в Криму регулярно порушуються права українців та кримських татар, переслідується свобода - свобода слова, мислення, релігії, ув'язнюються громадські активісти та журналісти. І наразі Російська Федерація утримує понад 100 політичних в'язнів з Криму", - зазначив Президент.

Зеленський запевнив, що Україна з нетерпінням чекає на повернення окупованого Росією Кримського півострова та робить усе можливе для, аби ніхто і ніколи не сумнівався, що Крим - український.

Як відомо, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.

Фото: ОП