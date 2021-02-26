Кримська платформа має бути постійно діючою інституцією – Кориневич

Однією з цілей Кримської платформи, саміт якої відбудеться 23 серпня, є широке обговорення проблем Криму з міжнародними партнерами в постійному режимі.

Про це сказав постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час телемарафону до Дня спротиву окупації АРК та Севастополя, передає кореспондент Укрінформу.

"Одна з цілей Кримської платформи - розмова з нашими міжнародними партнерами про Крим у широкому контексті, тому що коли на міжнародних майданчиках ми говоримо в цілому про Крим, найбільше ми говоримо про порушення прав людини... Але Кримська платформа має охоплювати й інші питання. Це і питання екології, культурних цінностей, безпеки, і питання Чорноморського та Середземноморського басейнів, санкцій і політики невизнання. Тобто, дуже широкий масив обговорення має бути на Кримській платформі", - сказав Кориневич.

За його словами, Кримська платформа має бути постійно діючою інституцією, "щоб тримати питання Криму в порядку денному наших міжнародних партнерів".

"Без цього нам буде дуже важко говорити про ефективність цього інструменту", - підкреслив постпред Президента.

Крім того, вважає він, важливо говорити про Крим не тільки в контексті окупації, а й в контексті спротиву їй.

"І ми бачимо, що і Європейський Союз, і США, і інші наші міжнародні партнери починають офіційно заявляти про свою позицію саме 26 лютого. Це дуже важливо і для історичної пам'яті, і для створення українського наративу Криму та визнання Україною і міжнародними партнерами, що опір був, є і триватиме, поки наш український прапор не з'явиться в Криму знову ", - заявив Кориневич.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.