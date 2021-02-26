У Раді розповіли про підготовку установчого зібрання Кримської платформи у ПАРЄ

У Раді розповіли про підготовку установчого зібрання Кримської платформи у ПАРЄ

Укрінформ
Член постійної делегації України у ПАРЄ Марина Бардіна (фракція партії «Слуга народу») сподівається, що навесні чи влітку відбудеться установче зібрання Кримської платформи в Асамблеї.

Про це вона заявила під час телемарафону, присвяченого Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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«Ми маємо надію, що вже навесні чи влітку, до проведення цієї конференції (інавгураційного саміту Кримської платформи - ред.), в Україні відбудеться установче зібрання парламентаріїв різних країн світу, які є членами Ради Європи, де ми, власне, і досягнемо згоди щодо відстоювання національних інтересів українського Криму», - зауважила Бардіна.

Вона додала, що на сьогодні до ініціативи української делегації щодо утворення Кримської платформи в межах ПАРЄ долучилися Туреччина, Польща, інші країни Baltic Plus.

Як повідомляв Укрінформ, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева у січні заявила, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює створення Кримської платформи.

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Інавгураційний саміт Кримської платформи планується провести в Україні 23 серпня.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

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