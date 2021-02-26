У Раді розповіли про підготовку установчого зібрання Кримської платформи у ПАРЄ

Член постійної делегації України у ПАРЄ Марина Бардіна (фракція партії «Слуга народу») сподівається, що навесні чи влітку відбудеться установче зібрання Кримської платформи в Асамблеї.

Про це вона заявила під час телемарафону, присвяченого Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо надію, що вже навесні чи влітку, до проведення цієї конференції (інавгураційного саміту Кримської платформи - ред.), в Україні відбудеться установче зібрання парламентаріїв різних країн світу, які є членами Ради Європи, де ми, власне, і досягнемо згоди щодо відстоювання національних інтересів українського Криму», - зауважила Бардіна.

Вона додала, що на сьогодні до ініціативи української делегації щодо утворення Кримської платформи в межах ПАРЄ долучилися Туреччина, Польща, інші країни Baltic Plus.

Як повідомляв Укрінформ, голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева у січні заявила, що українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює створення Кримської платформи.

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Інавгураційний саміт Кримської платформи планується провести в Україні 23 серпня.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.