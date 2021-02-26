Франція готова взяти участь у саміті Кримської платформи - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я вдячний, що Франція вітає ініціативу "Кримської платформи", підтверджує готовність взяти участь у її інавгураційному саміті, а безпосередньо формат участі буде визначений з огляду на ситуацію з пандемією COVID-19 на дату його проведення", - сказав Кулеба.
Він розповів, що поінформував французького колегу про Кримську платформу та запрошення на неї президента Франції Еммануеля Макрона.
Очільник українського МЗС розраховує, що Франція відіграє важливу роль у захисті міжнародного права, прав людини і деокупації Криму.
Водночас він подякував французьким партнерам за "послідовну і принципову" підтримку територіальної цілісності України та її зусилля в межах нормандського формату.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 26 лютого перебуває з робочим візитом у Франції.
Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.
Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане 23 серпня 2021 року в Києві.
Фото: Twitter /DmytroKuleba