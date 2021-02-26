Україна закликала усіх міжнародних партнерів приєднатися до Кримської платформи

Україна продовжує консолідувати міжнародні зусилля, щоб добитися повної деокупації Криму й Севастополя та притягнення Росії до відповідальності за її злочини, і закликає всіх партнерів приєднатися до Кримської платформи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У зовнішньополітичному відомстві акцентували, що Росія захопила Крим шляхом збройної агресії й здійснила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум. Тим самим вона грубо порушила основні принципи міжнародного права й підірвала систему безпеки в Європі та світі.

Українські дипломати зазначили, що з початку окупації Росія проводить злочинну політику колонізації й асиміляції півострова, окупаційна влада цілеспрямовано переслідує кримських татар, корінний народ півострова, який не сприймає окупації. Росія також провадить посилену мілітаризацію Криму, внаслідок чого півострів, який до окупації був відомий як курортна зона України, перетворено на російську військову базу, що становить загрозу не лише для України, а й для інших держав регіону, серед яких країни НАТО та ЄС.

У МЗС подякували союзникам і партнерам за послідовну й дієву підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності.

«Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень. Україна продовжує консолідувати міжнародні зусилля, щоб добитися повної деокупації Криму й Севастополя та притягнення Росії до відповідальності за її злочини. З цією метою Україна створює Кримську платформу - новий міжнародний координаційний формат - й закликає всіх партнерів приєднатися до неї», - зазначається в коментарі.

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.