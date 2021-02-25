ЄС у річницю окупації Криму Росією закликав розслідувати злочини окупаційної влади

Напередодні 7-х роковин окупації Криму високий представник ЄС Жозеп Боррель оприлюднив заяву від імені всіх 27 країн-членів, в якій засуджуються дії країни-агресора та міститься заклик до Росії припинити системні порушення прав людини на окупованій території.

Як повідомляє Укрінформ, заяву оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Через сім років від насильницької та незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією Європейський Союз непохитно відстоює суверенітет та територіальну цілісність України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. Європейський Союз знову повторює, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Таке порушення залишається прямим викликом міжнародній безпеці, має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає територіальну цілісність, єдність та суверенітет усіх держав», - йдеться у документі.

Як зазначається, таку політику невизнання анексії Криму ЄС реалізує шляхом застосування обмежувальних заходів в рамках міжнародних майданчиків. Європейський Союз ще раз закликав держави-члени ООН розглянути подібні заходи щодо невизнання у відповідності до резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року.

Відповідно, Європейський Союз заявив про те, що не визнає і не визнаватиме проведення Російською Федерацією виборів на території Кримського півострова.

«Посилена мілітаризація Кримського півострова Російською Федерацією, включно із проведенням численних військових навчань і будівництвом військових кораблів, продовжує негативно впливати на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні. Порушуючи міжнародне гуманітарне право, Росія нав’язала громадянство та здійснює призов жителів Криму до лав її збройних сил», - йдеться у документі.

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У заяві ЄС нагадав про положення резолюції Генасамблеї ООН 75/29 від 7 грудня 2020 року, яка констатує негативний вплив окупації Криму на стабільність усього регіону, що підтверджується необґрунтованим використанням Росією військової сили проти України 25 листопада 2018 року. Як зазначається, Російська Федерація повинна припинити змінювати демографічний склад півострова шляхом переселення власного населення на окуповану територію.

Європейський Союз засудив будівництво Керченського мосту і відкриття ділянки залізничного сполучення без згоди України.

«Ці дії є подальшими спробами насильницької інтеграції анексованого півострова до Росії та подальшим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід усіх суден через Керченську протоку до Азовського моря в обох напрямках у відповідності до міжнародного права. Незаконні обмеження на такий прохід тривають і досі, а також мають негативний вплив на економічний стан українських портів в Азовському морі та всього регіону в цілому», - наголошується у заяві.

Високий представник ЄС окремо зазначив, що після окупації Російською Федерацією ситуація у сфері прав людини в Криму суттєво погіршилася. На основі рішення Європейського суду з прав людини від 14 січня 2021 року Європейський Союз закликав Росію до повного дотримання міжнародного гуманітарного права, міжнародних стандартів прав людини та відповідних резолюцій Генасамблеї ООН, включаючи резолюцію 75/192 від 16 грудня 2020 року.

«Жителі півострова зазнають систематичних обмежень основоположних свобод, таких як свобода волевиявлення, свобода віросповідання, свобода участі в об'єднаннях, а також право на мирні зібрання. Журналісти, правозахисники та судові адвокати зіштовхуються із залякуванням та втручанням у свою діяльність. Кримські татари піддаються неприйнятним переслідуванням, утискам та зазнають грубих порушень своїх прав», - йдеться у документі.

ЄС закликав окупаційну владу надати можливість кримським татарам, українцям та іншим етнічним та релігійним групам на півострові підтримувати та розвивати власну культуру, освіту, ідентичність, традиції культурної спадщини, що наразі перебувають під загрозою через окупацію. Повинна припинитися діяльність, спрямована на руйнування культурної спадщини півострова, зокрема археологічних скарбів, витворів мистецтва, музеїв чи історичних пам’яток.

Як наголошується у заяві високого представника ЄС, резолюція Генасамблеї ООН 75/192 від 16 грудня 2020 року визначає як вкрай важливе надання регіональним та міжнародним механізмам моніторингу прав людини, а також неурядовим правозахисним організаціям безперешкодного доступу до Криму та Севастополя.

ЄС закликав ретельно розслідувати усі нерозкриті випадки порушень прав людини та зловживань, таких як насильницькі зникнення, катування, вбивства, насильство, політично мотивовані переслідування, дискримінація і приниження, закликав негайно звільнити усіх затриманих на Кримському півострові та ув’язнених з порушенням міжнародного права, включаючи Еміра-Усеїна Куку і п’ятьох інших звинувачуваних, засуджених за тією ж справою, Олега Приходька, а також нещодавно ув’язнених Енвера Омерова, Різу Омерова та Айдера Джаппарова.

В документі окремо наголошується на неприпустимості заборони діяльність Меджлісу, органу самоврядування кримських татар. Також Росія має вжити заходи для покращення екологічної ситуації, яка суттєво погіршилася на півострові після окупації.

«ЄС вітає дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою, і розгляне конкретні ідеї України в цьому напрямку у відповідності до запровадженої політики невизнання. Цю заяву зроблено до 7-х роковин анексії Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, яка буде в Україні 26 лютого 2021 року», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася наприкінці лютого 2014 року з військової операції із захоплення Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей.