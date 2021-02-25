У 2014 році не всі на Заході вірили, що Україна буде воювати – Яценюк

На початку російської агресії не всі західні країни вірили у те, що Україна буде боротися за свою незалежність.

Про це заявив прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв’ю виданню «Факти», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу «Народного фронту».

«У нас було два варіанти: воювати або програти війну. Пригадую, що навіть на Заході не всі були впевнені в тому, що Україна буде воювати», – сказав він.

Яценюк розповів, що у березні 2014-го після зустрічі з президентом США Бараком Обамою в Овальному кабінеті, заявив, що «ми не здамось».

Відповідаючи на запитання, як відреагував на це американський лідер, Яценюк сказав: «Він відповів не просто словами»: «Американці одразу ввели санкції проти Росії, реально допомогли грошима, почали допомагати армії. Єдине, що вони тоді не прийняли рішення про постачання озброєння. Це була проблема Заходу – там не було єдності».

Лідер «Народного фронту» зазначив, що тоді не тільки в США, а й у Європі сумнівалася з приводу того, чи потрібно постачати Україні зброю.

«Мені розповідали: «Ви розумієте, нам треба більш толерантно себе вести, щоб ми не спровокували Росію». Я опонував: «Що ви ще хочете від Росії? Як ви її ще збираєтесь спровокувати? Тобто ви вважаєте, що для прийняття рішення про допомогу Україні замало того, що Росія захопила Донецьк, Луганськ і Крим?» – підкреслив він.

«Україна свідомо обрала шлях боротьби. Не дивлячись на те, що стан справ у Збройних Силах був реально катастрофічний, Україна продемонструвала здатність протистояти найбільш озброєній на європейському континенті державі», – наголосив Яценюк.

Як повідомляв Укрінформ, 7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України: цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в рамках операції із захоплення півострова.

За 7 років російської збройної агресії загинуло понад 13 тис. людей, зокрема понад 3 тис. цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Попри всі зусилля України та міжнародного співтовариства знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває, і кількість її жертв продовжує зростати щодня.

На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені випадки викрадень і вбивств, близько сотні людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу.

У зоні бойових дій на Донбасі значних руйнувань зазнали міста й села, інфраструктура та промислові об’єкти. Тимчасова окупація призводить до руйнування культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних наслідків як на Донбасі, так і в Криму.