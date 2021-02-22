«Що робити з Росією?»: Яценюк розповів про найкращу відповідь Путіну

Захід має вжити потужних і рішучих дій проти кремлівського режиму і водночас підтримувати держави, які протистоять російській агресії, зокрема Україну.

На цьому наголосив під час онлайн-дискусії «Що робити з Росією?» Київського безпекового форуму його голова, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу КБФ.

«Ми боремося за нашу демократію і за вашу демократію також. За нашу і за вашу безпеку. І найкращий спосіб зробити вільний світ сильнішим – це зробити сильними Україну, Грузію та інші країни. Не лише надати їм перспективу членства в ЄС і НАТО, а зробити Україну членом НАТО і ЄС. Це буде найкраща відповідь клептократичній диктаторській владі президента Путіна. І це допоможе самій Росії», - переконаний Яценюк.

Він наголосив, що світове співтовариство має «покарати Путіна і його владну машину за злочини, які вони вчинили проти держав та їхніх громадян; за злочини, які підривають світовий порядок».

Голова КБФ нагадав, що Росія вторглася в Україну, в Грузію, а також про низку політичних убивств у РФ - опозиційного політика Бориса Нємцова, журналістки Анни Політковської.

«Путін стоїть і за низкою спроб убивства – пана Навального, пана Скрипаля. Він, як припускають, убив пана Литвиненка. Вони збили МН 17. Існує величезна мережа російських бойовиків, яку вони називають приватною армією, хоча вона повністю контролюється російською владою і вбиває людей по всьому світу. І це далеко не повний перелік. Путінська Росія - це, на моє переконання, реальна загроза», - заявив український політик.

На його думку, у РФ немає реальної демократії - лише «певні позірні атрибути» її.

У цьому контексті Яценюк підкреслив, що світ має адекватно відповідати на виклик реальної Росії. І політика замирювання тут не працює, бо це не та мова, яку розуміє Путін, котрий «сприймає мову примирення як слабкість».

«Ми як вільний світ повинні мати спільне розуміння: мета Путіна - розділити нас. Тому ми повинні єдиним фронтом виступати проти таких диктаторів, як Путін. У цьому плані не повинно бути жодних розбіжностей між західними країнами», - вважає політик.

Яценюк також наголосив на необхідності потужних і рішучих дій з боку Заходу - і Європи, і Сполучених Штатів. «Наприклад, санкції проти всього оточення Путіна. Мільярди їхніх доларів розміщені в Європі та Сполучених Штатах. Це потрібно зупинити. Це корупційні гроші клептократичної кремлівської влади», - заявив він.