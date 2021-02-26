Кулеба очолив оргкомітет з підготовки саміту Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення установчого саміту Кримської платформи на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою й доручив секретарю РНБО підготувати проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції Криму.

Про це зазначається в указі № 78/2021 "Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" від 26 лютого, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи", – ідеться в документі.

Головою Організаційного комітету з підготовки установчого саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи.

Водночас секретарю Ради національної безпеки і оборони Президент доручив підготувати проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Крім того, згідно з документом, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

Також уряд повинен забезпечити виконання першочергових заходів щодо розвитку кримськотатарської мови, зокрема із затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки; забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи, здійснювані задля розвитку кримськотатарської мови, серед іншого у контексті проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН на період 2022-2032 років Міжнародного десятиліття мов корінних народів та на майданчику Постійного форуму ООН з питань корінних народів.

Раніше у відеозверненні Президент Володимир Зеленський оголосив, що підписав указ про окремі заходи з деокупації та реінтеграції окупованого Росією Криму.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів від'єднати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.