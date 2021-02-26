У Києві запрацював перший інформаційно-просвітницький центр «Крим – це Україна»

Напередодні Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя в Києві з’явився перший в Україні інформаційно-просвітницький центр "Крим – це Україна".

Заклад покликаний підтримувати громаду українців Криму, сприяти розвитку культури корінних народів України та національних меншин АР Крим та Севастополя, передає Укрінформ.

Рішення про створення комунальної бюджетної установи "Київський інформаційно-просвітницький центр "Крим – це Україна" ухвалила Київська міська рада 11 лютого 2021 року.

"Для нас, українців Криму, це таке довгоочікуване рішення, адже досі в Україні жодного закладу, направленого на підтримку української громади Криму, не існує. Київ показав, що він є політичною, духовною та культурною столицею нашої держави. До нас вже звернулися кримчани з Бучі, Запоріжжя, інших міст з пропозицією створити підрозділи центру в цих містах, тому старт вже має продовження", – зазначив представник Крайової ради українців Криму (КРУК) Сергій Мокренюк.

До основних завдань установи входять інформаційно-консультативна підтримка внутрішньо переміщених осіб з Криму, що проживають в місті Києві, забезпечення реалізації їхніх прав та свобод, сприяння відродженню та розвитку української громади Криму, розвитку культури корінних народів України (кримські татари, караїми, кримчаки) та національних меншин Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також взаємодія з органами державної влади й органами місцевого самоврядування.

Рішення про створення центру центр "Крим – це Україна" за ініціативи кримської громади розробили депутати Київської міської ради Вадим Васильчук ("Голос"), Андрій Странніков ("УДАР"), секретар міської ради Володимир Бондаренко (позафракційний).

"Після того, як буде ухвалене положення про сам заклад, ми, як комісія з питань освіти, молоді та спорту, маємо його затвердити, щоб там обов’язково були освітній, культурний, інформаційний напрямки – так, як ми це планували з кримчанами під час розробки проєкту рішення. І після цього, я думаю, у квітні ми внесемо зміни, коригування до бюджету, щоб цей заклад "Крим – це Україна" мав можливість фінансуватися та повноцінно діяти в Києві", – заявив Васильчук.

Перед голосуванням експолітв’язень Кремля Володимир Балух звернувся до депутатів: "Я вважаю, що саме Київ має показувати приклад, тому що Київ – це точка…перетину всіх ниточок… Утворити цей центр, який буде ядром для майбутньої деокупації Криму. Чим більше буде залучено людей (і кримчан, і киян, і взагалі українців) до цього процесу – тим швидше ми повернемо Крим".

У Крайовій раді українців Криму наголошують, що зможуть допомогти захистити свої права кожному, хто постраждав від окупації Кримського півострова, та вдячні депутатам всіх фракцій Київської міської ради і меру Віталію Кличку за підтримку цієї ініціативи.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Сім років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.