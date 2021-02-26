В Україні розробляють онлайн-платформу про хронологію окупації Криму

В Україні розробляється і невдовзі стартує двомовна онлайн-платформа, що міститиме докладну хронологію російської окупації Криму.

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович під час телемарафону, присвяченому Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми розробляємо, в тому числі з Представництвом Президента в Криму, з Офісом Генерального прокурора, Прокуратурою АР Крим, із залученням громадських організацій, які всі ці роки збирали дані, онлайн-платформу, на якій буде викладена вся інформація, поденно, про окупацію. Це буде віртуальна платформа, двомовна, українсько-англійська. Залишилось кілька місяців, коли маємо зробити перший лонч (випуск - ред.), з першими історіями, що допоможе всьому світові знати правду», - сказав Дробович.

За його словами, УІНП видає книги, пов’язані з історією Криму.

«У нас є книга про початок російської агресії, де всі події розписані по днях і очевидно, що все починається з Криму, в якій все викладено в хронологічному порядку, з ілюстраціями. Ми видаємо книги, які розказують про події в Криму з вуст очевидців, які були захоплені, перебували в ув’язненні. Також книги, які стосуються дальшого горизонту, тому що дуже важливо не тільки говорити про окупацію, а показувати наш зв’язок в цивілізаційному плані», - зазначив голова УІНП.

Він акцентував на тому, що не лише українці, а весь світ має пам’ятати історії людей, щодо яких вчинили правопорушення російські окупанти.

«Весь світ має пам’ятати, що Росія, як шакал чи гієна, напала на Україну, коли вона була слабка, і до сих пір ... вони помпезно розказують, які вони переможці. Ми маємо зробити все, щоб всі знали, що це за люди і що військово-політичне керівництво, крім того що вбиває українців, ганьбить російський народ», - зауважив історик.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.