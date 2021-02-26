Чубаров нагадав, що окупація Криму почалась з «обращєнія» до Путіна

Громадянське суспільство в Криму 26 лютого 2014 року відстояло територіальну цілісність України, не давши зібрати позачергову сесію Верховної Ради Автономної Республіки Крим з метою прийняття звернення до президента РФ.

Про це під час телемарафону до Дня спротиву окупації АР Крим і Севастополя заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає кореспондент Укрінформу.

«Громадянське суспільство відстояло територіальну цілісність України. А ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, вони зі своїм завданням не впоралися», - наголосив Чубаров.

За його словами, 25 лютого 2014 р. стало відомо, що депутати з оточення керівництва ВР АРК збирають позачергову сесію, на якій «будуть намагатися прийняти «обращєніє» до Путіна».

«Ми розуміли, що це запрошення Росії, як мінімум, до втручання в українські справи, і в цей день, 25 лютого, ми зустрічалися кілька разів з Константиновим (тодішній голова ВР АРК - ред.) і його заступником. Я як голова Меджлісу кримськотатарського народу зі своїми заступниками намагався переконати його відкласти дату сесії на кілька днів, поїхати з групою депутатів на чолі з ним до Києва, зустрітися з тимчасово виконуючим обов'язки президента Турчиновим і узгодити питання Криму, тобто весь процес ввести в конституційне поле України», - розповів Чубаров.

Проте, за його словами, «Константинов вже собі не належав, в Криму вже були всюди розставлені агенти спецслужб Російської Федерації».

Чубаров підкреслив, що напередодні і в день проведення мітингу, 26 лютого, він не виявив «жодного помітного руху українських політичних партій в Криму».

Читайте також: Хроніка окупації Криму

«Чомусь всі кудись розійшлися, за винятком активістів українського руху, тому нам, Меджлісу кримськотатарського народу, довелося прийняти рішення, щоб об'єднати всіх людей у Криму на спротив тим планам, які були задумані на 26 лютого», - розповів глава Меджлісу.

Він зазначив, що учасники мітингу 26 лютого - близько 15 тисяч представників громадянського суспільства - своє завдання виконали, відстояли територіальну цілісність України і не дали депутатам відправити звернення до Москви.

«Громадянське суспільство було впевнене, що ввечері 26 лютого в справу вступають українські державні органи і, в першу чергу, правоохоронні органи і Служба безпеки України, але сталося все по-іншому», - констатував Чубаров.

Водночас перший заступник постійного представника Президента України в АРК Дар'я Свиридова наголосила, що питання деокупації Криму - це питання відновлення справедливості як для кожної окремої людини, так і для країни загалом, і для міжнародного права в цілому.

Вона зауважила, що важливо пам'ятати і про події 26 лютого 2014 року, і про людей, які щоденно чинять опір в умовах окупації. Вона також нагадала, що під час мітингу 26 лютого двоє людей загинули, інші отримали ушкодження, а окупаційна «влада» згодом використала його як привід для початку політичних переслідувань жителів Криму.

«Розслідування цих подій, визнання жертвами осіб, які переслідувалися, притягнення до відповідальності винних у цих воєнних злочинах - це теж дуже важливі елементи на нашому шляху до справедливості», - зазначила заступник постпреда.

Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року, напередодні окупації Криму російськими військовими, перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов багатотисячний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. З настанням окупації розпочався процес над патріотами України: були затримані заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також кримські татари Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантеміров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

Згодом «справу 26 лютого» розділили на дві: «справу Чийгоза», в межах якої заступник голови Меджлісу підозрювався в «організації масових заворушень», та проти інших учасників процесу, обвинувачених в «участі в масових заворушеннях».