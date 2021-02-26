Посол Британії вшанувала тих, хто наважився сказати, що «Крим - це Україна»

Велика Британія шанує пам'ять тих, хто протестував проти ганебного захоплення Росією українського Криму.

Як передає Укрінформ, про це заявила у Твіттері посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс з нагоди відзначення Дня спротиву окупації Криму та Севастополя.

"Ми вшановуємо пам'ять тисяч людей, які хоробро протестували проти ганебного захоплення РФ українських земель, включно з вбитими, пораненими і переслідуваними за те, що наважилися сказати, що #КримЦеУкраїна", - написала Сіммонс.

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.

Фото: Twitter / Melinda Simmons