Японія ніколи не визнає заявленої Росією «анексії» Криму - посольство

Посольство Японії у День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ще раз нагадало про незмінну підтримку урядом Країни сходу сонця суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві диппредставництва у Фейсбуці.

"З нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ще раз нагадуємо про незмінну підтримку Уряду Японії суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України і наголошуємо, що Японія ніколи не визнає заявлену Росією "анексію" Криму", - зазначили у посольстві.

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.

Фото: КримSOS