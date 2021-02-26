Вільна економічна зона «Крим» дисонує з санкційною політикою МЗС - Джапарова

Верховна Рада має скасувати закон про вільну економічну зону "Крим", який дисонує з політикою Міністерства закордонних справ щодо необхідності посилення санкційного тиску на Росію за окупацію Кримського півострова.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у ході телемарафону до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Вона наголосила на важливості парламентського виміру діяльності Кримської платформи, закладеного в її архітектуру, і необхідності роботи парламенту для законодавчого вирішення внутрішніх питань і просування теми деокупації Криму на міжнародному рівні.

"Кримська платформа - це елемент загальної національної політики, це не може сприйматися як панацея від усіх проблем. Тому що є трек задач внутрішніх - це і скасування закону про вільну економічну зону, який дуже дисонує з політикою МЗС: коли ми запрошуємо країни запроваджувати санкції, не торгувати з окупованою територією, а самі маємо вільну економічну зону, то тоді, звісно, це питання дисонансу, це і питання визначення статусу політичних в'язнів, і багато інших питань, пов'язаних з кримськими татарами - корінним народом. Тобто на сьогодні є необхідність законодавчого врегулювання тих чи інших питань", - сказала Джапарова.

Вільна економічна зона "Крим" (ВЕЗ "Крим") — вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII. Розпочала діяти 27 вересня 2014 року.

ВЕЗ "Крим" запроваджено на десять повних календарних років.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

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Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік в Києві.

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.